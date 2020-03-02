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17:18   2 Марта 2020
Весь мир

Замглавы МИД РФ Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в САР

Замглавы МИД РФ Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в САР

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 2 марта, принял египетского посла Ихаба Насра. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях.

«Были затронуты также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в различных областях», — резюмировали в МИД РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сирия #египет #ливия #мид рф

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