Замглавы МИД РФ Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в САР

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 2 марта, принял египетского посла Ихаба Насра. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях.