Замглавы МИД РФ Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в САР
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 2 марта, принял египетского посла Ихаба Насра. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на развитие обстановки в Сирии, Ливии и на палестинских территориях.
«Были затронуты также актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетского взаимодействия в различных областях», — резюмировали в МИД РФ.