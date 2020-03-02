Госдума одобрила проект компенсации налогов при торговле маркированными товарами

Российские парламентарии одобрили законопроект о компенсации налогов при торговле маркированными товарами. Документ касается организаций и индивидуальных предпринимателей и распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.

Проект закона предусматривает возможность компенсации налогов при вынужденной смене режима налогообложения для тех, кто торгует товарами с обязательной маркировкой. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Как поясняется в документе, с 1 января 2021 года прекращает свое действие налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности. Патентная система налогообложения (ПСН) для товаров с обязательной маркировкой (лекарства, обувь, одежда из натурального меха) также перестает действовать с 1 января 2020 года. Соответственно, налогоплательщики будут вынуждены переходить на иные режимы обложения налогами. Новый законопроект позволит делать это не в добровольном порядке, а на основании закона.

В качестве компенсации, налогоплательщики смогут вести учет расходов на приобретение товаров, которые не были реализованы до перехода с ЕНВД и ПСН на упрощенную систему налогообложения.