Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за коронавируса. Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Светлана Хоркина считает, что спортсменам будет нелегко выступать без поддержки.

«Иногда спортсмены даже заводят публику, чтобы ее реакция немножко подстегнула к новому рекорду. Это очень важно. Зрители — это неотъемлемый элемент успеха спортсмена на Олимпийских играх. Это – энергия», – рассказала Хоркина телеканалу «360».

При этом собеседница «360» согласилась, что в этой ситуации речь идет уже о жизни и смерти, поэтому зрители здесь уже не так и важны.

Ранее бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства Дик Паунд сообщил, что решение о проведении Олимпиады в Японии должны принять не позднее конца мая. Организаторам предстоит определить, находится ли коронавирус под контролем. Старт Олимпийских игр в Токио назначен на 24 июля, там соберутся 11 тысяч спортсменов.