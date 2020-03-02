Крым и Донбасс – это первые ласточки развала Украины, заявила бывший депутат Рады

Отказ руководства Украины решать языковой вопрос в стране грозит ей неминуемым развалом. Подобное мнение в интервью «Комсомольской правде» высказала бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко. При этом ею было указано на то, что для сохранения целостности государства необходимо восстановить прежнее положение российского языка в стране и возвратить его свободное использование в обиходе, а также в других сферах жизни украинских граждан.

«Если русский язык не вернут в обиход в Украине, то, я считаю, что государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует», — заявила Бондаренко. При этом ею было отмечено, что «Крым и Донбасс – это первые ласточки» вялотекущего процесса развала страны, который был запущен с приходом к власти политиков послемайданной поры.

В этом контексте политик заявила, что вина за окончательный распад страны «полностью ляжет именно на русофобов». Одновременно с этим ею было указано на то, что представители этих деструктивных украинских политических сил Украины «то ли по собственному убеждению, то ли по заказу осуществляют план «по развалу, по деконструкции страны». В этом контексте Бондаренко подчеркнула чрезвычайную важность языкового вопроса, поскольку при его обсуждении в стране до сих пор можно наблюдать «самые затяжные митинги», а также наиболее принципиальные позиции существенной части представителей украинского общества.

Ранее в политической партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга Народа» выступили с предложением о пересмотре языкового закона, в части предусматривающей использование украинского языка во время работы Рады.