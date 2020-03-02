Швартовные испытания подводной лодки «Волхов» стартовали в Петербурге
Адмиралтейские верфи в Петербурге начали швартовные испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов». Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель пресс-службы верфей. По его словам, швартовные испытания подлодки займут около трех месяцев.
«За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля», — добавили в пресс-службе верфей.
Специалисты проверят навигационную систему, комплекс связи, общекорабельные системы, комплекс торпедно-ракетного вооружения и другие. После завершения швартовных испытаний подводная лодка «Волхов» отправится на заводские ходовые и государственные испытания.
Вторая дизель-электрическая подводная лодка #Волхов проекта 636.3 для Тихоокеанского флота спущена на воду в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в ноябре 2020 года подводный корабль будет передан #ВМФ России https://t.co/eqtMGAOlyo #ТихоокеанскийФлот #ПодводныеЛодки #ОПК pic.twitter.com/ywn3hvpQmn— Минобороны России (@mod_russia) December 27, 2019