Швартовные испытания подводной лодки «Волхов» стартовали в Петербурге​​​​​​​

Адмиралтейские верфи в Петербурге начали швартовные испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636​​​.3 «Волхов». Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель пресс-службы верфей. По его словам, швартовные испытания подлодки займут около трех месяцев.

«За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля», — добавили в пресс-службе верфей.

Специалисты проверят навигационную систему, комплекс связи, общекорабельные системы, комплекс торпедно-ракетного вооружения и другие. После завершения швартовных испытаний подводная лодка «Волхов» отправится на заводские ходовые и государственные испытания.