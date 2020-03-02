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16:46   2 Марта 2020
Россия

Швартовные испытания подводной лодки «Волхов» стартовали в Петербурге​​​​​​​

Швартовные испытания подводной лодки «Волхов» стартовали в Петербурге​​​​​​​

Адмиралтейские верфи в Петербурге начали швартовные испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636​​​.3 «Волхов». Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил представитель пресс-службы верфей. По его словам, швартовные испытания подлодки займут около трех месяцев.

«За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля», — добавили в  пресс-службе верфей.

Специалисты проверят навигационную систему, комплекс связи, общекорабельные системы, комплекс торпедно-ракетного вооружения и другие. После завершения швартовных испытаний подводная лодка «Волхов» отправится на заводские ходовые и государственные испытания.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #петербург #общество #подлодка #волхов

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