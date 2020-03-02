Немецкий министр не пожал руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за коронавируса, сообщает Bild. Канцлер с пониманием отнеслась к ситуации, оба рассмеялись.

Ранее немецкие СМИ сообщали, о недавнем решении Зеехофера отказаться от рукопожатий на фоне ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Германии подтверждено 150 случаев заражения новым типом пневмонии. Число зараженных по всему миру превышает 88 тысяч человек, более трех тысяч человек скончались от заболевания.