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16:30   2 Марта 2020
Весь мир

Немецкий министр не пожал руку Меркель из-за коронавируса

Немецкий министр не пожал руку Меркель из-за коронавируса

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель из-за коронавируса, сообщает Bild. Канцлер с пониманием отнеслась к ситуации, оба рассмеялись.

Ранее немецкие СМИ сообщали, о недавнем решении Зеехофера отказаться от рукопожатий на фоне ситуации с коронавирусом.

По последним данным, в Германии подтверждено 150 случаев заражения новым типом пневмонии. Число зараженных по всему миру превышает 88 тысяч человек, более трех тысяч человек скончались от заболевания.

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Автор: Алина Бранцевич
#меркель #германия #коронавирус

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