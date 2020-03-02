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16:36   2 Марта 2020
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Впервые за 140 лет в Киев не пришла зима

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в 2020 году метеорологическая зима обошла Киев стороной, а с 10 февраля началась метеорологическая весна.

Февраль 2020 года порадовал киевлян теплой погодой. Среднемесячная температура воздуха была на 6,7 градуса выше климатической нормы. Однако количество осадков синоптиков удовлетворило. Их в Киеве выпало 46 миллиметров, что соответствует нормальному значению.

С 1881 года этот минувший месяц стал самым теплым в регионе. Метеорологи зафиксировали температуру свыше десяти градусов утром 2 февраля. Минимальная температура воздуха в Киеве была зафиксирована утром 8 февраля. Тогда термометры показали отметку -8,4 градуса. 

Отметим, метеорологической весной считается период, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов. Метеорологической зимой же считается среднесуточная отрицательная отметка термометра.

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Автор: Анна Калинина
#украина #климат #общество #температура #зима

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