Мишустин станет главой правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями

Глава российского кабмина Михаил Мишустин возглавит правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, соответствующее распоряжение подпишут в ближайшее время.

«Мы ждем со дня на день подписания распоряжения правительства с новым составом правкомиссии. Состав тот же самый, только с учетом смены персоналий. Возглавит премьер, конечно», — сказал он.

Глава Федеральной антимонопольной службы уточнил, что он останется секретарем органа по контролю за зарубежными инвестициями.