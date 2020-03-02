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16:05   2 Марта 2020
Россия

Мишустин станет главой правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями

Мишустин станет главой правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями

Глава российского кабмина Михаил Мишустин возглавит правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. По его словам, соответствующее распоряжение подпишут в ближайшее время.

«Мы ждем со дня на день подписания распоряжения правительства с новым составом правкомиссии. Состав тот же самый, только с учетом смены персоналий. Возглавит премьер, конечно», — сказал он.

Глава Федеральной антимонопольной службы уточнил, что он останется секретарем органа по контролю за зарубежными инвестициями.

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Автор: Анна Калинина
#россия #политика #фас #общество #мишустин

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