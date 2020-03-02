Сравнивая Ту-95 с B-52, эксперт отметил гениальность Туполева

Планы руководства российской армии обеспечить подразделения ВКС РФ шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами ТУ-95 МС вызвали заинтересованность в российских СМИ. Так, в рамках передачи на телеканале «Звезда» было обращено внимание на то, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52, как и ТУ-95 находится на вооружении уже более полувека. При этом данные самолеты уже прошли через ряд модернизаций, которые способствовали улучшению их характеристик, а также повышению эффективности боевого применения.

«По многим характеристикам Ту-95 и B-52 очень похожи. Обе машины считаются «дедушками» дальней авиации», — отметили в СМИ, указывая на тот факт, что с начала выпуска данных самолетов уже прошло более 60 лет. В свою очередь, историк военной авиации Николай Бордихин обратил внимание на то, что ТУ-95 [в американской классификации получивший название «медведь»] оказался менее громоздким и крупным, чем его американский конкурент из-за того, что гениальность решения Туполева скрыта в двигателе российсого бомбардировщика.

Причину такого положения дел военный эксперт усмотрел в гениальном решении Туполева, которое позволило обеспечить российский самолет значительным преимуществом. «В чем гениальность решения Туполева, с моей точки зрения, что Ту-95 сделан на турбовинтовых двигателях, которые потребляют топлива втрое меньше на километр полета, чем реактивный двигатель, который стоит на B-52», — заявил Бордихин, подчеркивая высокую экономичность авиадвигателя, установленного на российском стратегическом ракетоносце.

Ранее сообщалось о совершении первого после модернизации полета сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.