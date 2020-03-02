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16:18   2 Марта 2020
Весь мир

Представитель ПНС Ливии официально объявил о наступлении

Представитель ПНС Ливии официально объявил о наступлении

Сухопутные войска «преуспели в широкомасштабном наступлении». Об этом сообщил представитель вооруженных сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Кануну.

По его словам, группировки ПНС Ливии не только уничтожили более 15 автомобилей и танк Ливийской национальной армии (ЛНА), но и объединили фронты военного округа Триполи с Западным и Центральным. 

Помимо прочего, боевики атаковали ракетную установку ЛНА на направлении Айн Зара у аэропорта Митига, рядом с которым расположена одноименная тюрьма, где удерживают российских социологов. Мухаммад Кануну обвинил главу ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара в «отчаянной попытке» проникнуть из Тархуны в аль-Азизию, передает Федеральное агентство новостей.

В Ливии действует режим прекращения огня. Однако последний отчет ПНС Ливии о наступлении подтвердил, что перемирие не соблюдают. Также вмешательство Анкары в ливийский кризис увеличило число провокаций со стороны премьер-министра Файеза Сарраджа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #перемирие #общество #пнс ливии

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