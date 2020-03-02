Неестественные трюки. Почему цирки с животными легальны в России

Нападения цирковых животных на людей совсем не редкость — чаще всего под «горячую лапу» разъяренных зверей попадают сами дрессировщики, хотя инциденты с пострадавшими зрителями тоже случались. В октябре представление приехавшего в карельский Олонец цирка «Аншлаг» могло закончится трагедией: медведь Яша напал на своего дрессировщика Руслана Солодок.

Серьезных травм Солодок не получил, объяснив агрессию своего подопечного «больными суставами». Медведь, по словам дрессировщика, должен был присесть и сделать кульбит назад, но почувствовал резкую боль и атаковал человека. Остановить разъяренного хищника напарник дрессировщика попытался ударами ног, а когда не получилось — использовал электрошокер. Как итог — проверка Следственного комитета, а позже и петиция главе Карелии с требованием запретить передвижные цирки, зоопарки и дельфинарии в республике, собравшая шесть тысяч подписей.

Инициатива о запрете цирков-шапито совсем не нова: в мае прошлого года мэр столицы Ингушетии Магаса Беслан Цечоев запретил шапито, назвав цирки «самой жестокой формой эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий». И это не единственное заявление городского главы на эту тему — он регулярно призывает людей гуманно относиться к представителям дикой природы.

Общемировой тренд

Полный или частичный запрет на цирки действует сейчас в 45 странах. Законодательство некоторых государств исключает цирки на общенациональном уровне — например, Австрия, Швеция, Эстония, Греция, Финляндия, Нидерланды и прочие европейские страны. В ФРГ Бундестаг не пропустил законопроект о запрете, распространяющемся на всю страну, но местное правительство Берлина, Лейпцига, Дюссельдорфа и других немецких городов такую практику не разрешило.

Летом 2019 года в Госдуме обсуждали идею о запрете цирков: в июле эту тему поднимали в нижней палате парламента. В том же месяце бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому Россельхознадзор с 1 января 2020 года уполномочен выдавать лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях, регулируя их содержание.

Депутат Госдумы, член комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко отмечает необходимость следить за исполнением законодательства, но считает цирки с животными приемлемым развлечением, обусловленным исторически.

«Ингушетия – это совсем другая позиция. И надо уважать обе точки зрения. Поэтому я считаю, что в Ингушетии вот так, а на Европу не надо озираться. При соответствующем регламентировании, это наша история, люди ходят смотреть. Они могут любить, не любить выступления с животными… Но это нормальная практика», — рассказал депутат корреспонденту «Политики Сегодня».

Дрессировщик Эдгард Запашный уверяет, что мировая тенденция — вовсе не запрет цирков с животными, а преодоление этого запрета там, где он был принят. По словам представителя знаменитой цирковой династии, цирки с животными возвращают в испанском Мадриде, США и Мексике.

Запашный опасается радикальных инициатив зоозащитников, приводя в пример организацию PETA. Кстати, активисты именно этой организации накануне заявили, что называть питомцев «домашними животными» уничижительно. Лучше использовать более уважительный термин «компаньон», говорят зоозащитники.

«Тенденция меняется. Эти радикальные разговоры в обществе были, есть и будут. Я считаю, что это (заперт цирков, — прим.ред) большое заблуждение, потому что цирки в этой цепи являются только маленькой ступенькой: сразу после цирков инициатива по запрету зоопарков и дальше, как логический шаг, запрет домашних животных», — предполагает Запашный, ссылаясь на заявление главы PETA, сделанном в одном из интервью.

Неестественные трюки

Первый зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев видит цирковую дрессировку диких зверей искусством, в котором не должно быть места жестокому обращению. Политик не против «звериных» цирков, но сам с семьей на такие выступления не ходит — говорит, детям по неизвестным причинам такое развлечение не понравилось. Главным в этом вопросе Валуев называет правовое регулирование: жестокое обращение с животными в цирках подвергается административному и уголовному наказанию.

«Я совершенно точно говорю, что добиваться от животного путем его истязания выполнения несвойственных ему функций, а в какой-то степени это правда, все-таки выступление в цирке для животного несвойственная ему функция, это недопустимо. Разница в том, каким способом человек этого добивается», — рассказал Валуев.

Руководитель проектов зоозащитной организации ВИТА Константин Сабинин уверен, что проблема цирков с животными, в том числе, в жестокой изоляции детенышей диких зверей от семьи и естественной среды обитания: именно таким образом можно воспитать покорного льва, научить медведя ездить на велосипеде и заставить слона танцевать.

Профессиональные охотники добывают зверят из дикой природы, а некоторые рождаются и в неволе. По его словам, дрессировщики для детенышей становятся «матерями», но совсем не в позитивном смысле: именно эта психологическая замена и позволяет манипулировать дикими животными на потеху публике.

«Дрессировщики кричат, что это самая храбрая, самая смелая профессия. Так вот, это не так – это самая трусливая, самая лживая профессия, потому что, как я уже сказал, ни один дрессировщик не работает со взрослыми животными, все они берут этих животных детьми – в младенческом возрасте, когда они еще привязаны к матери. Они отрывают их от матери. <…> Дальше, чтобы обезопасить себя от уже выросшего зверя, потому что животное, вырастая, вспоминает, что оно – лев, или тигр, или медведь, что происходит – эти самые дрессировщики кастрируют львов, тигров и так далее. Они используют детей – детей животных, а затем они их еще и кастрируют, чтобы лишить их самоидентичности… А кастрированное животное – оно уже не в полной мере зверь», — поделился Сабинин.

Мы все дрессированные

Дрессировщик Запашный не видит в дрессуре цирковых животных ничего плохого. Он уверен, что любой человек, содержащий собаку или кошку дома, такой же дрессировщик, как и он. Хозяин питомца определяет свод правил и учит любимца выполнять их, уточняет Запашный. Более того — понятие «дрессуры», по его мнению, распространяется и на людей, а потому ничего ужасного в этой практике он не видит.

Стоит отметить, что Запашный выступает против недавно принятого Госдумой закона о вольерной охоте, предусматривающего разведение животных на ограниченных территориях охотничьих хозяйств, выращенных специально «на убой» для любительской охоты. За принятие этого закона выступил депутат Валуев.

«Мы с вами – все дрессированные. У нас есть ряд норм, которые мы обязаны выполнять, иначе мы окажемся в местах лишения свободы. Поэтому в самом понятии «дрессура» нет ничего плохого», — заявил дрессировщик.

Зоозащитник Сабинин считает сам факт дрессировки животных антигуманной практикой, несмотря на то, как регулируется вопрос их содержания законодательно. Для дрессировки применяются насильственные методы: воздействие электрошокера, голодный паек, а специальные хлысты — привычные атрибуты циркового выступления.

«Суть цирка с животными не в жестокости шапито, а в жестокости в принципе к животным и в обмане зрителей – циничном, наглом обмане зрителей. И в сокрытии преступлений. <…> Даже при всей зависимости ребенка от «матери» так называемой (дрессировщика, — прим.ред.), все равно противоестественные трюки остаются противоестественными. Ну не прыгает тигр в природе в огонь, только спасаясь от пожара он может прыгнуть! А в цирке нет пожара, зачем же ему прыгать? Тут или голодание, или побои», — рассказал Сабинин.

В интервью «Политике Сегодня» Запашный посетовал, что зоозащитники в своей критике опираются на единичные случаи и поголовно обвиняют всю индустрию. Тем не менее, случаи жестокого обращения с животными во всей индустрии подобных развлечений, а не только в цирковой, совсем не редкость. Если касаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в Приморье повезло стать громким инфоповодом и привлечь внимание общественности, что и спасло их от заточения, то немало жестокости остается «за кулисами».