Бразильские ученые расшифровали геном нового коронавируса, выявленного у соотечественника, сообщается в пятницу в публикации на сайте Института Адольфу Лутца.

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Этот институт является национальной исследовательской лаборатории Министерства здравоохранения Бразилии.

Работа была проведена совместно с сотрудниками Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета. Результат был достигнут спустя всего 48 часов после подтверждения первого случая инфицирования коронавирусом в Латинской Америке. С данными можно ознакомиться на профильном сайте virological.org.

Информация о полном строении геномов может быть использована при разработке вакцин. Также она поможет понять динамику распространения вируса и определить мутации, из-за которых заболевание будет протекать по-разному.