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Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

 ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС
6:13   29 Февраля 2020
Весь мир

Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

Правительственная армия Сирии и союзные силы освободили несколько населенных пунктов на северо-западе провинции Хама, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в САР.

Военный источник в Twitter (AbdoZehn) пишет, что сирийские военные освободили населенные пункты Аль-Зукум, Дукмак, Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид. Также сообщается, что террористы опубликовали неподтвержденную информацию об уничтожении танка сирийской армии.

Поступали сообщения об обстреле турецкой артиллерией авиабазы правительственной армии на окраине города Хама, в результате которого было повреждено нескольких вертолетов ВВС Сирии.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #хама

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