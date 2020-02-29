Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

Правительственная армия Сирии и союзные силы освободили несколько населенных пунктов на северо-западе провинции Хама, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в САР.

Военный источник в Twitter (AbdoZehn) пишет, что сирийские военные освободили населенные пункты Аль-Зукум, Дукмак, Аль-Мансура, Аз-Зияра, Хирбет ан-Накус, Тель-Васыл и Зайзун-Джадид. Также сообщается, что террористы опубликовали неподтвержденную информацию об уничтожении танка сирийской армии.

Поступали сообщения об обстреле турецкой артиллерией авиабазы правительственной армии на окраине города Хама, в результате которого было повреждено нескольких вертолетов ВВС Сирии.