ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что силы ПВО ЛНА действительно уничтожили в ночь на 29 февраля шесть турецких дронов, которые собирались атаковать гражданские объекты.

«Террористические группировки попытались провести крупную воздушную операцию против сил ЛНА и нанести удар по большему количеству гражданских целей», — сказал Мисмари.

Он уточнил, что армия продолжает радиолокационную разведку с целью сбить самолеты врага, что говорит о безопасности в небе над территориями, подконтрольными ЛНА.

Напомним, Турция не прекращает нарушать оружейное эмбарго ООН, ввозя в Ливию вооружение и боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия. Тем самым Анкара вынудила Евросоюз создать специальную миссию по контролю Средиземного моря и предотвращению противозаконных действий Турции.