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 ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС
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Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

Армия Сирии освободила населенные пункты на северо-западе провинции Хама

 ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС
5:21   29 Февраля 2020
Весь мир

ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

ЛНА подтвердила уничтожение шести турецких дронов ПНС

Официальный спикер Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что силы ПВО ЛНА действительно уничтожили в ночь на 29 февраля шесть турецких дронов, которые собирались атаковать гражданские объекты.

«Террористические группировки попытались провести крупную воздушную операцию против сил ЛНА и нанести удар по большему количеству гражданских целей», — сказал Мисмари.

Он уточнил, что армия продолжает радиолокационную разведку с целью сбить самолеты врага, что говорит о безопасности в небе над территориями, подконтрольными ЛНА.

Напомним, Турция не прекращает нарушать оружейное эмбарго ООН, ввозя в Ливию вооружение и боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия. Тем самым Анкара вынудила Евросоюз создать специальную миссию по контролю Средиземного моря и предотвращению противозаконных действий Турции.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #дроны #лна #пнс ливии

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