Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов в разговоре с изданием «Газета.Ru» упрекнул американского писателя Джеймса Эллроя, который в грубой форме отозвался о творчестве Федора Достоевского.

«Мне кажется, ответ тут очевиден — нет, не имеет права говорить такое. Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести», — заявил российский писатель.

Вместе с тем Иванов признал, что людям любых национальностей бывает сложно читать произведения Достоевского.

Ранее Джеймс Эллрой назвал «русским д...м» роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Поводом так выразиться послужило то обстоятельство, что он несколько раз брался за этот роман, но так и не смог его дочитать.

Сам Эллрой пользуется популярностью благодаря детективам «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и другим.