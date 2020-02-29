Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

 Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

 Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии

Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии
Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

 Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

 Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии

Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии
4:33   29 Февраля 2020
Весь мир

Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

Писатель Иванов ответил на грубость американского коллеги о романе Достоевского

Автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов в разговоре с изданием «Газета.Ru» упрекнул американского писателя Джеймса Эллроя, который в грубой форме отозвался о творчестве Федора Достоевского.

«Мне кажется, ответ тут очевиден — нет, не имеет права говорить такое. Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести», — заявил российский писатель.

Вместе с тем Иванов признал, что людям любых национальностей бывает сложно читать произведения Достоевского.

Ранее Джеймс Эллрой назвал «русским д...м» роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Поводом так выразиться послужило то обстоятельство, что он несколько раз брался за этот роман, но так и не смог его дочитать.

Сам Эллрой пользуется популярностью благодаря детективам «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и другим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #достоевский #иванов #литература

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...