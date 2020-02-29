Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии
Официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари обвинил Турцию и Правительство национального согласия в намерении сорвать перемирие, ежедневно обстреливая военных и мирных граждан.
Он заявил, что народ живет в страхе из-за обстрелов жилых кварталов Триполи турецкими боевиками с использованием гаубиц, минометов и беспилотников. Накануне погибла семья из пяти человек. Все это происходит из-за амбиций турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который «развязал кровавую войну в чужой для него стране, чтобы обогатиться и получить в свои владения новые земли».
Мисмари подчеркнул, что ЛНА поддерживает перемирие, но, естественно, не может оставить без ответа обстрелы ПНС.
«Мы и дальше готовы держать режим прекращения огня, но этого не хотят ни турки, ни сирийские боевики, ни воюющие за предателей родины бандиты Правительства национального согласия», — заявил он.
Представитель ЛНА призвал премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа с позором уехать из страны.
«Несколько лет его террористы лишь вгоняли страну в глубочайший кризис, доведя его до предела. Ливийская армия стоит на защите всей Ливии и никогда не бросит своих сограждан», — заключил Мисмари.
#ليبيا #المسماري #الجيش_الوطني_الليبي #بنغازي #طرابلس https://t.co/CuQ114CieS pic.twitter.com/vgECt6hQ04— أخبار ليبية عاجلة (@AkhbarAjila_) February 28, 2020