Спикер ЛНА обвинил Турцию и ПНС в намерении сорвать перемирие в Ливии

Официальный спикер Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари обвинил Турцию и Правительство национального согласия в намерении сорвать перемирие, ежедневно обстреливая военных и мирных граждан.

Он заявил, что народ живет в страхе из-за обстрелов жилых кварталов Триполи турецкими боевиками с использованием гаубиц, минометов и беспилотников. Накануне погибла семья из пяти человек. Все это происходит из-за амбиций турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который «развязал кровавую войну в чужой для него стране, чтобы обогатиться и получить в свои владения новые земли».

Мисмари подчеркнул, что ЛНА поддерживает перемирие, но, естественно, не может оставить без ответа обстрелы ПНС.

«Мы и дальше готовы держать режим прекращения огня, но этого не хотят ни турки, ни сирийские боевики, ни воюющие за предателей родины бандиты Правительства национального согласия», — заявил он.

Представитель ЛНА призвал премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа с позором уехать из страны.