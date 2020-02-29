Facebook и Twitter не подтвердили подозрения Госдепа США в адрес России по коронавирусу

Представители компаний Facebook и Twitter не подтвердили информацию о том, что Россия занимается дезинформацией о коронавирусе в соцсетях, как считают в Госдепартаменте США. Об этом пишет издание PCMag.

Ранее агентство «Франс Пресс» заявило со ссылкой на источники в Госдепе США, что в ведомстве заявили о существовании в соцсетях множества аккаунтов, якобы связанных с Россией и ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. В американском внешнеполитическом ведомстве уверены, что цель кампании — навредить имиджу Вашингтона, приписывая ему ответственность за вспышку COVID-19.

«В целом наше расследование не подтвердило это утверждение», — заверил глава отдела Twitter, отвечающего за целостность платформы, Йоэль Рот.

По его словам, Twitter не обнаружил никаких «скрытых попыток» координированной кампании по дезинформации.

Глава службы кибербезопасности в Facebook Натаниэль Гляйхер заявил, что компания запросила у Госдепа США доказательства домыслов о кампании, но не получили ответа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения о подозрениях в адрес России намеренным вбросом.