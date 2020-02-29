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 ЛНА отразила крупнейшее нападение шести турецких беспилотников ПНС

ЛНА отразила крупнейшее нападение шести турецких беспилотников ПНС
2:45   29 Февраля 2020
Весь мир

ЛНА отразила крупнейшее нападение шести турецких беспилотников ПНС

ЛНА отразила крупнейшее нападение шести турецких беспилотников ПНС

Ливийская национальная армия отразила в пятницу самую масштабную с апреля 2019 года воздушную атаку на Триполи, в которой были задействованы турецкие боевые беспилотники, пишет Федеральное агентство новостей.

Об этом заявил командир штаба Западного командования ЛНА Мабрук аль-Газви.

«Сегодня вечером мы противостояли самой крупной воздушной атаке в небе Триполи с апреля прошлого года, в которой одновременно использовалось шесть турецких БПЛА», — приводит его слова пресс-служба ЛНА.

Напомним, Анкара по-прежнему снабжает оружием и военной техникой боевиков, занявших сторону так называемого Правительства национального согласия Ливии, в обход эмбарго ООН, а также поставляет в Триполи сирийских боевиков, собственных военных и наемников. 

При этом силы ЛНА продолжают соблюдать режим перемирия, введенный 12 января 2020 года.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #лна #пнс ливии

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