Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

Поиски с воздуха вертолета Robinson, потерпевшего крушение в Астраханской области, приостановлены до утра, наземный отряд продолжит работу, информирует сайт регионального управления МЧС РФ.

«Поисковые мероприятия с привлечением вертолета Ми-8 приостановлены до наступления светлого времени суток. Наземная группировка в количестве 25 единиц техники и 72 человек личного состава продолжает поисковые мероприятия», — уточняется в сообщении.

Ранее поступила информация, что вертолет, принадлежащий ООО «Аэросоюз Волгоград», рухнул неподалеку от села Линейное Наримановского района области в пятницу примерно в 19:30 по московскому времени. По предварительным данным, в вертолете был один пилот, он погиб. Следователи проводят проверку по факту инцидента.