Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко Валентин умер в реанимации после происшествия на вечеринке в банном клубе, рассказал Федеральному агентству новостей источник в столичных экстренных службах.

Напомним, на праздновании дня рождения Диденко в бассейн поместили 25 кг сухого льда, в результате выделился углекислый газ, и гости вечеринки отравились. Ранее поступала информация о двух погибших и трех пострадавших.

СК РФ завел уголовное дело по статье 109, части 3 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».