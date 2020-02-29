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Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

Поиски с воздуха упавшего вертолета в Астраханской области приостановлены до утра

 Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Небензя заявил, что армия Сирии вправе отвечать на атаки террористов на своей территории

Небензя заявил, что армия Сирии вправе отвечать на атаки террористов на своей территории

 Замгенсека ООН призвал РФ и Турцию соблюдать договоренности по Идлибу

Замгенсека ООН призвал РФ и Турцию соблюдать договоренности по Идлибу
0:42   29 Февраля 2020
Россия

Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко скончался из-за отравления углекислым газом

Муж блогера Екатерины Диденко Валентин умер в реанимации после происшествия на вечеринке в банном клубе, рассказал Федеральному агентству новостей источник в столичных экстренных службах.

Напомним, на праздновании дня рождения Диденко в бассейн поместили 25 кг сухого льда, в результате выделился углекислый газ, и гости вечеринки отравились. Ранее поступала информация о двух погибших и трех пострадавших.

СК РФ завел уголовное дело по статье 109, части 3 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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Автор: Мария Милкевич
#чп #отравление

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