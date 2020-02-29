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0:18   29 Февраля 2020
Весь мир

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Военная полиция РФ провела патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Военная полиция России провела очередное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, рассказал на брифинге глава ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо», — уточнил военный.

Он сообщил, что ВКС РФ провела патрулирование с воздуха, поднявшись в небо с аэродрома Камышлы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #патрулирование

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