Террористы ПНС обстреливают жилые районы Триполи при поддержке Турции, нарушая перемирие

ПНС Ливии нарушило режим перемирия, обстреляв жилые районы Триполи при поддержке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

Мисмари указал, что террористы ПНС ежедневно применяют тяжелую артиллерию, ракетные установки, минометы и турецкие беспилотники в густонаселенных районах, в то время как в ливийских городах проходят массовые акции протеста против вторжения Турции и действий главы ПНС Файеза Сараджа.

«Это не обвинения, а констатация факта: агрессивное поведение, поддерживаемое Эрдоганом в рамках его безрассудной политики», — отметил представитель ЛНА.

Напомним, Турция по-прежнему снабжает оружием и военной техникой боевиков, занявших сторону ПНС, в обход эмбарго на поставку оружия в Ливию от 2011 года. Также Анкара поставляет ПНС сирийских боевиков, собственных военных и наемников. Для противодействия беззаконию Евросоюз готовит миссию по патрулированию акватории Средиземного моря и предотвращению доставки военных грузов в Ливию.