Саррадж, накачав своих боевиков турецким оружием, хочет продолжения войны в Ливии

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) уже давно при активной поддержке турецких властей готовится к продолжению кровопролитной войны в стране.

Возглавляющий ПНС Ливии Файез Саррадж использовал действующий с 12 января 2020 года режим прекращения огня для того, чтобы накачать своих боевиков поставляемым из Турции оружием, и теперь он готов возобновить боевые действия, несмотря на неизбежные жертвы среди мирного населения.

Об этом в пятницу пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), приводя мнение обозревателя «Комсомольской правды», полковника в отставке Виктора Баранца.

По словам эксперта, власти Турции, оказывая ПНС военную поддержку, не скрывали своих истинных намерений. Эскалация конфликта в Ливии нарушит установленное при содействии российской дипломатии шаткое перемирие и приведет к огромным потерям.

«В том, что так называемое Правительство национального согласия давно готовило масштабную провокацию, нет никакого сомнения. Более двух тысяч турецких военнослужащих и военных инструкторов были уже давным-давно отправлены в Ливию. Турция вовсе не скрывает, что занимает сторону Сарраджа», — подчеркнул Баранец.

При этом он отметил, что ни Москва, ни Париж, ни Берлин не хотят, чтобы гражданская война в Ливии перешла в кровавую фазу, но на сегодняшний день очевидно, что ПНС готовится вести крупные боевые действия.

«Под шумок гражданских войн в Сирии и Ливии Эрдоган хочет стать эмиром Ближнего Востока, и отхапать себе жирные куски территорий этих государств», — добавил эксперт.

При этом он указал на то, что обострение конфликта в Ливии, провокации боевиков ПНС могут привести к огромным человеческим жертвам среди гражданского населения Триполи, и их кровь будет на руках Файеза Сарраджа, чье марионеточное «правительство» не желает идти путем мирного политического урегулирования.

«Любые бои в крупном городе, тем более в таком, как Триполи, приведут к жертвам среди гражданского населения. А мы видим, что боевиками ПНС готовится большая война в пределах и на подступах большого города, жертвы в таком случае неизбежны, причем неоправданные жертвы», — подчеркнул Баранец.

Эрдоган и Саррадж, по словам эксперта, использовали временное перемирие для того, чтобы переправить в Ливию огромное количество боевой техники и оружия, а также сирийских наемников, пополнивших вооруженные силы ПНС.

«На мой взгляд, наступает кровавая фаза гражданской войны в Ливии. Враждующие стороны изготовились к боям и здесь нужно смотреть правде в глаза – все-таки на стороне Хафтара выступает подавляющее большинство ливийского населения, не его выбор вести дальнейшие боевые действия», — заявил военный обозреватель.

На берлинской конференции по межливийскому урегулированию Москва призвала стороны к перемирию, но там говорилось и о том, что Саррадж не хочет мира, напомнил эксперт.