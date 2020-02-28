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23:02   28 Февраля 2020
Весь мир

ВОЗ повысила оценку распространения коронавируса с «высокой» до «очень высокой»

ВОЗ повысила оценку распространения коронавируса с «высокой» до «очень высокой»

Оценка риска распространения коронавируса нового типа была пересмотрена в пятницу Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и изменена с «высокой» на «очень высокую».

Об этом, выступая на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, число затронутых коронавирусом COVID-19 стран и число заболевших на протяжении последних дней продолжает увеличиваться и это вызывает озабоченность.

«Продолжающееся увеличение числа случаев заболевания и числа затронутых стран в течение последних нескольких дней, безусловно, вызывает озабоченность. Наши эпидемиологи постоянно следят за этими событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — добавил Гебрейесус.

Также он уточнил, что сейчас в мире на стадии разработки находятся более 20 вакцин от коронавируса, а несколько терапевтических препаратов проходят клинические испытания.

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Автор: Александр Люблинский
#эпидемия #политика #общество #воз #всемирная организация здравоохранения #распространение вируса #коронавирус

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