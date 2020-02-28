Вертолет «Аэросоюза Волгоград» разбился под Астраханью

Один человек погиб в результате крушения вертолета, принадлежавшего ООО «Аэросоюз Волгоград», в Астраханской области.

Как сообщает в пятницу вечером представитель областного ГУМЧС России, винтокрылая машина рухнула около села Линейное в Наримановском районе Архангельской области в 19.30 по московскому времени.

«Предварительная информация о воздушном судне, потерпевшем крушение: вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО «Аэросоюз Волгоград». По предварительной информации, в вертолете находился один пилот», — сообщил журналистам представитель областного МЧС.

К месту падения вертолета, по его словам, выдвинулась аэромобильная группа спасателей. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.