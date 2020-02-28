Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вертолет «Аэросоюза Волгоград» разбился под Астраханью

Вертолет «Аэросоюза Волгоград» разбился под Астраханью

 «Эхо Москвы» сохраняет «лидерство» в антироссийском рейтинге ФАН

«Эхо Москвы» сохраняет «лидерство» в антироссийском рейтинге ФАН
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Турецкий военнослужащий убит во время обстрела в сирийской провинции Идлиб

Турецкий военнослужащий убит во время обстрела в сирийской провинции Идлиб

 Террористы ПНС обстреливают жилые районы Триполи при поддержке Турции, нарушая перемирие

Террористы ПНС обстреливают жилые районы Триполи при поддержке Турции, нарушая перемирие
Вертолет «Аэросоюза Волгоград» разбился под Астраханью

Вертолет «Аэросоюза Волгоград» разбился под Астраханью

 «Эхо Москвы» сохраняет «лидерство» в антироссийском рейтинге ФАН

«Эхо Москвы» сохраняет «лидерство» в антироссийском рейтинге ФАН
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Турецкий военнослужащий убит во время обстрела в сирийской провинции Идлиб

Турецкий военнослужащий убит во время обстрела в сирийской провинции Идлиб

 Террористы ПНС обстреливают жилые районы Триполи при поддержке Турции, нарушая перемирие

Террористы ПНС обстреливают жилые районы Триполи при поддержке Турции, нарушая перемирие
23:06   28 Февраля 2020
Весь мир

Турция вывозит своих раненых солдат из Триполи на самолетах ННК Ливии

Турция вывозит своих раненых солдат из Триполи на самолетах ННК Ливии

Самолеты, которыми владеет Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии, занимаются отправкой раненых турецких солдат из Триполи в Стамбул, сообщает журналист Матог Салех.

Он опубликовал в Twitter фотографию из аэропорта «Митига», подтверждающую эту информацию.

Между тем аэропорт «Митига» после активизации турецкого вмешательства во внутриливийский конфликт превратился в военную базу Турции. Анкара использует его для доставки в Ливию завербованных сирийских боевиков и оружия в обход эмбарго ООН.

Неподалеку от аэропорта находится тюрьма «Митига», где незаконно заключены российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Террористы Правительства нацсогласия Ливии прикрываются заключенными этой тюрьмы как живым щитом, обстреливая из аэропорта и его окрестностей позиции Ливийской национальной армии. В результате силам Хафтара пришлось нанести ответный удар, в результате убиты до 10 турецких военных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #турция #ливия #лна #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...