Турция вывозит своих раненых солдат из Триполи на самолетах ННК Ливии

Самолеты, которыми владеет Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии, занимаются отправкой раненых турецких солдат из Триполи в Стамбул, сообщает журналист Матог Салех.

Он опубликовал в Twitter фотографию из аэропорта «Митига», подтверждающую эту информацию.

Great to see Libya’s National Oil Corporation’s planes being used to fly out Injured Turkish soldiers from Tripoli to Istanbul. pic.twitter.com/Pmap5t9MhS — Matog Saleh (@MatogSaleh) February 28, 2020

Между тем аэропорт «Митига» после активизации турецкого вмешательства во внутриливийский конфликт превратился в военную базу Турции. Анкара использует его для доставки в Ливию завербованных сирийских боевиков и оружия в обход эмбарго ООН.

Неподалеку от аэропорта находится тюрьма «Митига», где незаконно заключены российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Террористы Правительства нацсогласия Ливии прикрываются заключенными этой тюрьмы как живым щитом, обстреливая из аэропорта и его окрестностей позиции Ливийской национальной армии. В результате силам Хафтара пришлось нанести ответный удар, в результате убиты до 10 турецких военных.