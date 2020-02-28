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22:13   28 Февраля 2020
Весь мир

Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 800 человек

Число заразившихся коронавирусом в Италии увеличилось до 800 человек

Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в Италии за сутки возросло на 200 и, таким образом, число заболевших достигло 821.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости, приводя заявление главы итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

По словам чиновника, из числа ранее заболевших 46 человек выздоровели, а 21 скончались.

Половина болеющих в настоящее время в связи с легким проявлением симптомов или полных им отсутствием находятся на домашнем карантине.

В четверг, 28 февраля, по словам Боррелли, в Италии скончались три человека, зараженных новым типом коронавируса. Все они были старше 75 лет, точные причины их смерти устанавливаются.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа началась в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день в Китае число зараженных коронавирусом превысило 76 тысяч человек, из которых более 2 300 человек скончались. При этом, по данным ВОЗ, за пределами Китая по всему миру подтверждены 4351 случай заражения, 67 заболевших скончались.

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Автор: Александр Люблинский
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