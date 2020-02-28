«Эхо Москвы» сохраняет «лидерство» в антироссийском рейтинге ФАН

Федеральное агентство новостей опубликовало девятый выпуск рейтинга антироссийских СМИ, и радиостанция «Эхо Москвы» сохранила за собой «лидерскую» позицию, выпустив 79 статей антироссийской направленности.

Второе место по-прежнему занимает «МБХ Медиа» скандального беглого олигарха Михаила Ходорковского (56 антироссийских материалов). На третье место вышел либеральный «Дождь» (53 статьи).

На этой неделе либеральная пресса распространила фейковые материалы о новом проекте Кремля по продвижению конституционной реформы, а также дезинформировала свою аудиторию, что российский лидер Владимир Путин якобы «оправдал жесткие разгоны летних протестов».

Ресурс «Проект.Медиа», связанный с Ходорковским и основанный бывшим главредом «Дождя» Романом Баданиным, 26 февраля выпустил статью «Кремль создал к выборам новую пропагандистскую структуру. В ее создании участвовал «Сбербанк» о якобы созданном в ноябре 2019 года «Центре управления рисками», призванного «повышать явку и продвижение тезисов власти» в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ и парламентских выборов 2021 года. Автор статьи сослался на источники, «знакомые с новым кремлевским центром», но не назвал их имена и не привел в материале их комментарии.

Тему подхватили «Новая газета», «Дождь», «Агентство Телеграф», Meduza и «Эхо Москвы».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало статью о вербовке Баданина американскими спецслужбами и финансировании его издания «Проект.Медиа» из фондов «Открытого общества» Джорджа Сороса, а также Ходорковского.

Владимир Путин дал интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», где заявил, что на несанкционированных акциях протеста летом 2019 года лидеры оппозиции хотели спровоцировать полицию на ответные меры, чтобы выглядеть героями.

«Дубинкой просто так никто не молотит. Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — произнес президент.

Однако либеральное издание «Фонтанка» намеренно исказило эти слова, выпустив материал под названием «Дубинкой просто так никто не молотит». Путин прокомментировал действия «ранимых и трепетных» силовиков на митингах. Прочитав такой заголовок, неискушенный читатель может решить, что глава государства оправдывает действия полицейских, которые якобы избивали протестующих без причины. Подобные статьи опубликовали и другие антироссийские СМИ.