Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США увеличили импорт российской нефти в обход собственных санкций

США увеличили импорт российской нефти в обход собственных санкций

 Политтехнолог Толмачев: Тройка Прилепин, Охлобыстин, Бузова выстрелит на выборах в Госдуму

Политтехнолог Толмачев: Тройка Прилепин, Охлобыстин, Бузова выстрелит на выборах в Госдуму
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

 Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой
США увеличили импорт российской нефти в обход собственных санкций

США увеличили импорт российской нефти в обход собственных санкций

 Политтехнолог Толмачев: Тройка Прилепин, Охлобыстин, Бузова выстрелит на выборах в Госдуму

Политтехнолог Толмачев: Тройка Прилепин, Охлобыстин, Бузова выстрелит на выборах в Госдуму
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

 Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой
19:39   28 Февраля 2020
Весь мир

«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

Боевики так называемого ПНС Ливии могут начать наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на юге Триполи. Об этом в интервью телеканалу February завил глава «МВД» ПНС Фатхи Башага.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — заявил он.

Незаконные вооруженные формирования ПНС не первый раз пытаются сорвать режим прекращения огня, действующий в Ливии с 12 января 2020 года. Боевики режима Сарраджа, а также террористы, переброшенные Турцией из Сирии в североафриканскую страну регулярно атакуют позиции армии Хафтара, которая придерживается договоренностей о перемирии.

Напомним, что в состав так называемого МВД ПНС Ливии входит группировка RADA, контролирующая частную тюрьму «Митига», где незаконно удерживают двоих социологов из России, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В докладах ООН неоднократно фигурировали «смотрители» тюрьмы из числа боевиков, замешанные в пытках, убийствах, работорговле, похищении ливийцев и иностранцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Петр Александров
#ливия #лна #пнс #Башага

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...