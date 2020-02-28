«Министр» ПНС Башага угрожает ЛНА нападением в южных регионах Триполи

Боевики так называемого ПНС Ливии могут начать наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на юге Триполи. Об этом в интервью телеканалу February завил глава «МВД» ПНС Фатхи Башага.

«Мы больше не будем молчать и ударим по позициям Хафтара на юге Триполи», — заявил он.

Незаконные вооруженные формирования ПНС не первый раз пытаются сорвать режим прекращения огня, действующий в Ливии с 12 января 2020 года. Боевики режима Сарраджа, а также террористы, переброшенные Турцией из Сирии в североафриканскую страну регулярно атакуют позиции армии Хафтара, которая придерживается договоренностей о перемирии.

Напомним, что в состав так называемого МВД ПНС Ливии входит группировка RADA, контролирующая частную тюрьму «Митига», где незаконно удерживают двоих социологов из России, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В докладах ООН неоднократно фигурировали «смотрители» тюрьмы из числа боевиков, замешанные в пытках, убийствах, работорговле, похищении ливийцев и иностранцев.