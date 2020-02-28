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 Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой
19:09   28 Февраля 2020
Весь мир

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

В ходе телефонного разговора глава Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Мили обсудили эскалацию сирийского конфликта.

В ведомстве сообщили, что стороны обменялись мнениями по поводу ситуации в Сирии, а также обсудили другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Прошлый разговор состоялся 18 декабря минувшего года. Тогда стороны обсудили возможности предотвращения инцидентов в ходе деятельности сторон. Милли и Герасимов также коснулись темы стратегической необходимости обеспечить стабильность в сирийском регионе.

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Автор: Анна Калинина
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