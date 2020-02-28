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18:45   28 Февраля 2020
Россия

Минпромторг расширил перечень авто, облагаемых налогом «на роскошь»

Минпромторг расширил перечень авто, облагаемых налогом «на роскошь»

Машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru вошли в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь.

Как сообщили в Минпромторге, в перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей. Всего в списке министерства 1298 моделей авто.

«Средняя стоимость автомобиля рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии конкретной марки, модели и года выпуска. При этом фактическая стоимость не учитывается», — разъяснили в ведомстве.

Таким образом, владельцы машин не старше одного года стоимостью три-пять миллионов рублей облагаются транспортным налогом 1,5 процента. Владельцы авто в аналогичной ценовой категории, возрастом от года должны платить налог с коэффициентом 1,3, а возрастом два-три года – 1,1.

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Автор: Анна Калинина
#россия #налоги #общество #автомобили

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