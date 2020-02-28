Фигурантам дела «Сети» продлили срок ареста до 11 июня

Члены террористической группировки «Сеть» (запрещена в РФ) Виктор Филинков и Юлий Бояршинов останутся в следственном изоляторе. Такое решение принял Второй западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Петербурге, сообщается в материале ФАН.

Фигурантам дела «Сети» придется пробыть в следственном изоляторе до 11 июня. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей. Прокурор заявил, что ему, как и Филинкову нужно ознакомиться с экспертизой и добавил, что не все обстоятельства уголовного дела установлены и подозреваемые могут повлиять на ход дела.

Отметим, что защита Филинкова просила суд назначить подопечному домашний арест, так как обвиняемый не может оказать никаких препятствий следствию, оставаясь на свободе. Однако суд отклонил просьбу адвоката.

Кроме того, вступится за членов «Сети» пытались западные политики. На круглом столе в Петербурге представители Норвегии и Нидерландов, а также формально нейтральной Швейцарии утверждали, что фигуранты уголовного дела якобы страдают от пыток. Однако никаких доказательств «защитники» предоставить не смогли.

Напомним, третье заседание суда по делу «Сети» также не обошлось без скандалов. Под дверью здания собрались десятки оппозиционных активистов. С самого утра они пытались прорвать кордон правоохранителей и сорвать заседание суда.

По делу «Сети» проходят 11 человек. Семь из них уже получили тюремные сроки от 6 до 18 лет. Всех фигурантов дела обвиняют в планировании террористических актов и насильственного захвата власти. Виктор Филинков и Юлий Бояршинов находятся под стражей с января 2018 года. Последний раз их арест продлили в декабре 2019 года, также на три месяца.

Оппозиционеры и некоторые СМИ пытаются искажать факты о следствии по делу «Сети», пытаясь присвоить преступникам роль «политических заключенных», а также подрывая авторитет судебной системы. Однако адвокат Юлия Бояршинова Алексей Царев рассказал, что «у сторон есть возможность представлять все доказательства, и они судом принимаются и разбираются», что свидетельствует об объективности суда.