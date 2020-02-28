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17:58   28 Февраля 2020
Россия

«Медуза» провоцирует панику в России вбросами о коронавирусе

«Медуза» провоцирует панику в России вбросами о коронавирусе

Рижское СМИ «Медуза» распространяет дезинформацию о коронавирусе, вспыхнувшем в Китае и распространившемся на ряд стран, в частности, Южную Корею, Иран и Италию. Сотрудники издания в качестве аргументов приводят непроверенные данные из соцсетей и используют их как опровержение якобы скрываемой информации о распространении болезни в РФ.

Meduza выпустила очередной подкаст «Что случилось?», темой которого стал коронавирус. По словам ведущих, в России зафиксирована вторая волна заболевания, но официально об этом не говорят. При этом в «Медузе» напоминают о данных Роспотребнадзора, который сообщал всего о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

В качестве аргумента, подтверждающего версию о распространении вируса, ведущая Ксения Миронова привела информацию из соцсетей. Пользователи считают, что в стране отсутствует оборудование для определения у человека наличия коронавируса, из чего следует, что случаев заболевания в РФ гораздо больше, чем сообщают официальные ведомства.

«Медуза» провоцирует панику в России вбросами о коронавирусе

«Роспотребнадзор недавно заявил, что число заболевших коронавирусом не изменилось, по-прежнему выявлено только два случая на территории Российской Федерации. Но я видела такое мнение в соцсетях, некоторые люди считают, что в России уже есть зараженные, просто нет нормальной диагностики», — заявила Миронова.

Иными словами, сотрудник «Медузы» использовала в качестве довода непроверенную информацию, которую могла найти в комментариях или тематических сообществах, а не от профильных ведомств. Вброс мог быть опубликован неосведомленными гражданами, которые не разбираются в вопросе и делают такие заявления, поддавшись паническим настроениям, подогреваемыми в том числе и рижским СМИ.

На протяжении всего подкаста от сотрудников «Медузы» не прозвучали данные о выздоровевших пациентах, хотя их число гораздо выше скончавшихся от коронавируса. Согласно постоянно обновляющимся данным гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP), всего в мире заражено 82143 человека, скончались 2805, а вылечились 32756 пациентов. Издание также приводит статистику по странам, среди которых Россия находится почти в конце списка — зарегистрировано два случая заражения коронавирусом и ни одного летального исхода. При публикации используются данные Национальной комиссии здравоохранения, ВОЗ и других профильных организаций.

«Медуза» провоцирует панику в России вбросами о коронавирусе

Использование непроверенной информации, подлог и подтасовка фактов в последнее время стали отличительной чертой либеральных СМИ. Конечная цель информационных вбросов на тему коронавируса сводится к созданию панических настроений и получению трафика, поэтому доверять таким изданиям оснований нет.

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Автор: Петр Александров
#медуза #коронавирус

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