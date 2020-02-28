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17:46   28 Февраля 2020
Россия

Нарушение вывоза мусора и стихийные свалки назвали основными проблемами обращения с ТКО

Нарушение вывоза мусора и стихийные свалки назвали основными проблемами обращения с ТКО

По данным Российского экологического центра система «РЭО Радар» помогла региональным операторам решить более пяти тысяч проблем с твердыми коммунальными отходами.

Пресс-служба ППК РЭО огласила рейтинг из трех самых распространенных проблем, с которыми сталкивались операторы ТКО. Как пишет телеканал «360» лидерами стали проблемы нарушения вывоза мусора (34%). На позициях ниже проблемы стихийных свалок (25%) и проблемы, связанные с отсутствием контейнеров для раздельного сбора мусора (19%).

Представители организации рассказали, что с момента запуска системы «РЭО Радар» было принято более 30 тысяч заявок. Более половины касались просьб разъяснить правила раздельного сбора мусора и рассказать о полномочиях региональных операторов. Все обращения переданы региональным операторам.

Лучше всего работают Московская, Нижегородская и Белгородская области. Всего система сотрудничает с 194 операторами и 85 органами исполнительной власти субъектов РФ.

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Автор: Анна Калинина
#россия #общество #мусорная реформа

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