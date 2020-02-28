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17:30   28 Февраля 2020
Весь мир

ЛНА продолжает поддерживать перемирие, несмотря на провокации боевиков Сарраджа

ЛНА продолжает поддерживать перемирие, несмотря на провокации боевиков Сарраджа

Профессионализм Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара высоко оценил глава Комитета обороны и нацбезопасности Палаты представителей Таляль Майхуб. Он отметил, что войска Хафтара не нарушают перемирие в западном регионе Ливии.

В четверг, 27 февраля, Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей опубликовал официальное заявление. В нем сказано, что ЛНА выполняет все указания командования по поддержанию режима прекращения огня, чего не скажешь о так называемом Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии под предводительством Файеза Сарраджа.

По словам Майхуба, на стороне боевиков ПНС выступают наемники из Сирии, османские военные и различные террористические отряды. Глава ведомства заявил, что Турция активно поддерживает ПНС, поставляет в Триполи вооружение, транспортирует боевиков и охотно сотрудничает с вооруженными группировками Сарраджа, а также с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

Число сбитых турецких БПЛА возросло, что говорит о полном провале планов Анкары на Ливию. Несмотря на военно-техническую блокаду, ЛНА Хафтара достигла больших успехов в регионе.

Срок легитимности Правительства национального согласия, согласно Схиратским соглашениям, уже давно истек. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не обращает на это внимание и продолжает поддерживать вооруженные отряды Сарраджа, перебрасывать сирийских боевиков в Триполи и поставлять оружие в Ливию в обход эмбарго. С того момента, как Турция вмешалась в ливийский конфликт, ситуация в стране сильно ухудшилась. Возросло число провокаций со стороны боевиков ПНС и количество обстрелов территорий.

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Автор: Роман Самойлов
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