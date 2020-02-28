Профессионализм Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара высоко оценил глава Комитета обороны и нацбезопасности Палаты представителей Таляль Майхуб. Он отметил, что войска Хафтара не нарушают перемирие в западном регионе Ливии.

В четверг, 27 февраля, Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей опубликовал официальное заявление. В нем сказано, что ЛНА выполняет все указания командования по поддержанию режима прекращения огня, чего не скажешь о так называемом Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии под предводительством Файеза Сарраджа.

По словам Майхуба, на стороне боевиков ПНС выступают наемники из Сирии, османские военные и различные террористические отряды. Глава ведомства заявил, что Турция активно поддерживает ПНС, поставляет в Триполи вооружение, транспортирует боевиков и охотно сотрудничает с вооруженными группировками Сарраджа, а также с террористической организацией «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

Число сбитых турецких БПЛА возросло, что говорит о полном провале планов Анкары на Ливию. Несмотря на военно-техническую блокаду, ЛНА Хафтара достигла больших успехов в регионе.

Срок легитимности Правительства национального согласия, согласно Схиратским соглашениям, уже давно истек. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган не обращает на это внимание и продолжает поддерживать вооруженные отряды Сарраджа, перебрасывать сирийских боевиков в Триполи и поставлять оружие в Ливию в обход эмбарго. С того момента, как Турция вмешалась в ливийский конфликт, ситуация в стране сильно ухудшилась. Возросло число провокаций со стороны боевиков ПНС и количество обстрелов территорий.