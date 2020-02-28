Пойманный с наркотиками Литреев до конца марта останется в СИЗО

Свердловский областной суд отказался отпускать пойманного с наркотиками программиста под домашний арест.

Александра Литреева задержали 22 февраля — правоохранители обнаружили у программиста запрещенные вещества. Молодой человек признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Свердловский областной суд на месяц сократил срок пребывания под арестом. Таким образом, программист пробудет в СИЗО до 23 марта.

Литреев создал приложение «Красная кнопка» для участников незаконных акций. Скандальный блогер Алексей Навальный попытался использовать программиста в своих политических играх, однако его планы рухнули, когда Литреев признал свою вину.