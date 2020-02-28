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17:20   28 Февраля 2020
Россия

Пойманный с наркотиками Литреев до конца марта останется в СИЗО

Пойманный с наркотиками Литреев до конца марта останется в СИЗО

Свердловский областной суд отказался отпускать пойманного с наркотиками программиста под домашний арест.  

Александра Литреева задержали 22 февраля — правоохранители обнаружили у программиста запрещенные вещества. Молодой человек признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Свердловский областной суд на месяц сократил срок пребывания под арестом. Таким образом, программист пробудет в СИЗО до 23 марта.

Литреев создал приложение «Красная кнопка» для участников незаконных акций. Скандальный блогер Алексей Навальный попытался использовать программиста в своих политических играх, однако его планы рухнули, когда Литреев признал свою вину.

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Автор: Анна Калинина
#навальный #общество #литреев

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