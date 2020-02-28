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17:04   28 Февраля 2020
Россия

Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

Задача профсоюзов обеспечить полное выполнение трудовых прав работников, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов, выступая на форуме в Петербурге.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов выступил с докладом на международном форуме труда в Петербурге. Парламентарий акцентировал внимание на такой теме, как формальное выполнение специальной оценки условий труда.

«К сожалению, она вызывает у наших граждан очень много справедливых вопросов, так как многие из них потеряли категорию вредности, гарантии и компенсации. Это произошло в силу как объективных, так и субъективных обстоятельств», — отметил Вострецов.

Депутат считает, что недобросовестные работодатели могли воспользоваться возможностью, чтобы избавится от категории «вредников».  

Решение сложившийся проблемы депутат видит в тесном взаимодействии профсоюзов и работадателей с Государственной думой. Представитель парламента считает, что такие действия помогут выполнить поставленную президентом задачу, «так как закон и справедливость востребованы в нашем обществе, как никогда».

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Автор: Анна Калинина
#россия #госдума #политика #общество #вострецов

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