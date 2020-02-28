Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

Задача профсоюзов обеспечить полное выполнение трудовых прав работников, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов, выступая на форуме в Петербурге.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов выступил с докладом на международном форуме труда в Петербурге. Парламентарий акцентировал внимание на такой теме, как формальное выполнение специальной оценки условий труда.

«К сожалению, она вызывает у наших граждан очень много справедливых вопросов, так как многие из них потеряли категорию вредности, гарантии и компенсации. Это произошло в силу как объективных, так и субъективных обстоятельств», — отметил Вострецов.

Депутат считает, что недобросовестные работодатели могли воспользоваться возможностью, чтобы избавится от категории «вредников».

Решение сложившийся проблемы депутат видит в тесном взаимодействии профсоюзов и работадателей с Государственной думой. Представитель парламента считает, что такие действия помогут выполнить поставленную президентом задачу, «так как закон и справедливость востребованы в нашем обществе, как никогда».