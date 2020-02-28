Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании Совбза

Члены Совета Безопасности РФ крайне обеспокоены резкой эскалацией конфликта в Идлибе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сегодня, президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с представителями Совета Безопасности РФ, в ходе которого обсудили положение дел в сирийской провинции.

По итогам заседания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что военные в Идлибе погибали в местах проведения наступательных операций террористов.

«Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего советского союза», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что о наличии военных за пределами наблюдательных постов Турция, не смотря на многочисленные просьбы Москвы, не сообщала.

Члены Совбеза также проинформировали президента о том, что в Анкаре находится российская группа, ведущая переговоры с Турцией по деэскалации в Идлибе.

Напомним, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонную беседу по поводу ситуации на Севере Сирии. Они обсудили возможность встретиться лично как можно скорее.