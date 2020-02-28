США увеличили импорт российской нефти в обход собственных санкций

Россия увеличила объем поставок нефти в США и Великобританию более чем в два раза — такие данные приводит Федеральная таможенная служба. Осенью 2019 года «нефтяной» доход с продаж Штатам вырос до 2,2 миллиарда долларов, а Соединенное Королевство заплатило за российское «черное золото» 1,2 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году РФ получила от Лондона всего 493 миллиона долларов, а от США — 900 миллионов.

Предположительно, поставки российской нефти в Штаты выросли благодаря санкциям, введенным Вашингтоном против Венесуэлы и Ирана. На этом фоне РФ стала наиболее выгодным поставщиком нефти для страны. Именно Венесуэла продавала значительную часть своей нефти в Соединенные Штаты: потерю важного экспортера американцы пытаются компенсировать за счет поиска новых торговых партнеров.

Любопытно, что объем нефтяного импорта компенсируется не с помощью давних союзников Штатов с Ближнего Востока. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия или Кувейт, у которых с Вашингтоном налажены более чем хорошие отношения, просят за свою нефть слишком много. Американцы же пытаются сэкономить: импортировать нефть из России гораздо дешевле, предполагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Российская нефть Urals привязана к цене нефти Brent: сейчас ее стоимость за баррель чуть больше 50 долларов. Точную стоимость Urals определить невозможно — это расчетная цена, определяемая контрактом, в который включены множество факторов — например, стоимость транспортировки. В среднем, арабская нефть всегда дороже, чем европейская: ее плотность ниже.

«Возможно, это связано с ценами, потому что российская нефть дешевле арабской, хотя она хуже по качеству — более тяжелая, в ней больше сернистость. Тем не менее, она и дешевле из-за этого. Может быть, ценовые соображения здесь сыграли свою роль в выборе поставщика», — сообщил Колганов корреспонденту «Политики Сегодня».

Характерно, что венесуэльская санкционная программа США распространяется не только на латиноамериканское государство, но и касается непосредственно России. 18 февраля в американский «черный список» за поддержку Каракаса попала дочерняя компания Роснефти — «Rosneft Trading». При этом Роснефть обеспечивает немалую часть нефтяного экспорта в Штаты: из 37 судов с российской нефтью, доставленных в США в декабре, восемь принадлежат Роснефти — такие данные приводит РБК.

Получается, Вашингтон парадоксальным образом обходит собственные санкции, разделяя политические игры и экономическую выгоду, но отдает приоритет, конечно же, второму. Экономист Вячеслав Зайченко уверен, что Штаты преследуют сугубо финансовые интересы буквально во всем, а если эти интересы могут быть ущемлены, они сделают все возможное, чтобы их реабилитировать. Поэтому обход собственных антироссийских санкций — совершенно логичный, с точки зрения экономики, план.

«Если какая-то российская компания осуществляет поставки, в том числе и ресурсов, в США, то эта компания будет иметь преференцию (льготу, — прим.ред.), либо найдется какое-то основание, чтобы санкции не касались всех поставок энергоносителей в штаты», — рассказал Зайченко.

США стараются нарастить собственный нефтяной экспорт посредством добычи сланцевой нефти, но вопрос о том, есть ли вообще у Штатов свой ресурс, остается открытым. По словам Зайченко, нет подтверждений, что активная добыча сланцевой нефти в США все еще ведется.

«Все их последние тенденции по сланцевой нефти были законсервированы и закрыты. У Штатов другая экономика по поводу нефти. Они стараются все свои внутренние объемы не использовать, закупать с внешней стороны и потреблять именно внешнюю нефть, а свою оставить для каких-то своих стратегических целей, либо на будущую перспективу, якобы когда-нибудь закончится нефть где-то, зато у них останется. У них просто другая стратегия», — отмечает Зайченко.

Впрочем, сланцевый сектор давно страдает из-за проблем с финансированием, несмотря на расцвет отрасли в 2018 году. По данным Управления энергетической информации США, объемы добычи снижаются во всех крупных сланцевых бассейнах, кроме Пермского месторождения — а это лишь малая часть того роста добычи, который наблюдался пару лет назад.

И если США стремится закупить российскую нефть соблазнившись ценой, то Великобритания исходит из минимизации транспортных издержек. Возможно, англичане не хотят тратиться на арабскую нефть, которую нужно везти с Ближнего Востока танкерами: Британии логичнее воспользоваться трубопроводами, проведенными из РФ в Европу.

«Скажем, для Великобритании могут играть роль транспортные соображения, потому что нашу нефть можно доставить проще: у нас есть трубопроводы в Европу, и нефть может быть забрана оттуда», — сообщил Колганов.

Впрочем, и без учета увеличения поставок в США и Великобританию, Россия остается на втором месте в списке мировых экспортеров нефти. На первом, предсказуемо, Саудовская Аравия. Но, как показывает американский опыт, предложение арабских нефтяных держав, особенно дорогостоящее, не всегда рождает спрос.