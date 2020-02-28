Самонкин считает, что беспорядки в Индии ведут к госперевороту

Внешние силы и в том числе госдепартамент США причастны к беспорядкам в Индии, считает Президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин.

24 февраля жители Индии выразили протест против нового закона о гражданстве, после чего началась волна столкновений между сторонниками и противниками нововведений. МВД Индии сообщило о 35 погибших, 514 арестованных. В районах Маджипур, Джафрабат, Чанд Багх и Карал Нагар введен комендантский час.

В беседе с журналистами президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что в Индии, «где беспорядки достигают своего самого активного пика развития и в данном инциденте, так же проявляют свою руку внешние силы и в том числе госдепартамент США».

«Ни для кого не секрет, что Индия, Россия, Китай по примеру Гонкгонга и протестных настроений там, предоставляет для США некую геополитическую конкуренцию, победить эти страны невозможно военным путем, поэтому в действия идут самого рода провокационные методы, экономические, информационные и протестные», — отметил эксперт.

Беспорядки не обошли стороной Россию. Незаконные акции в Москве летом 2019 года тому яркое подтверждение. Некоторые участники митингов, организованных сторонниками блогера Алексея Навального, пытались спровоцировать правоохранителей, перекрывая дороги и проявляя агрессию.

По словам Самонкина, на примере России было прекрасно видно, как инструмент мягкой силы может быть применен к действию.