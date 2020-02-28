Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио

Япония рассматривает возможность отменить эстафету Олимпийского огня из-за активного распространения коронавируса COVID-2019 в соседнем Китае, пишут Reuters.

Глава оргкомитета олимпийских игр Тосиро Муто подчеркнул, что большое скопление болельщиков во время проведения эстафеты сильно повысит риск распространения вируса. В связи с этим, организаторы Олимпийских игр в Токио заявили о возможном сокращении дистанции или отмене эстафеты Олимпийского огня.

Напомним, в Японии зафиксировано 860 случаев заражения коронавирусом. Большинство носителей вируса — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы.