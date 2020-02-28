Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

 Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании Совбза

Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании Совбза
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Самонкин считает, что беспорядки в Индии ведут к госперевороту

Самонкин считает, что беспорядки в Индии ведут к госперевороту

 Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио

Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио
Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

Депутат Вострецов вступился за «вредников», лишившихся надбавок

 Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании Совбза

Путин обсудил ситуацию в Идлибе на оперативном совещании Совбза
Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

Украине предрекли волнения похлеще Новых Санжар из-за земельной реформы

 Украина вводит температурный контроль въезжающих из России

Украина вводит температурный контроль въезжающих из России
Самонкин считает, что беспорядки в Индии ведут к госперевороту

Самонкин считает, что беспорядки в Индии ведут к госперевороту

 Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио

Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио
15:29   28 Февраля 2020
Весь мир

Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио

Коронавирус может сорвать эстафету Олимпийского огня в Токио

Япония рассматривает возможность отменить эстафету Олимпийского огня из-за активного распространения коронавируса COVID-2019 в соседнем Китае, пишут Reuters.

Глава оргкомитета олимпийских игр Тосиро Муто подчеркнул, что большое скопление болельщиков во время проведения эстафеты сильно повысит риск распространения вируса. В связи с этим, организаторы Олимпийских игр в Токио заявили о возможном сокращении дистанции или отмене эстафеты Олимпийского огня.  

Напомним, в Японии зафиксировано 860 случаев заражения коронавирусом. Большинство носителей вируса — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Калинина
#япония #олимпийские игры #общество #токио #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...