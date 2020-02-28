Конституционная реформа объединит коммунистов, верующих и сомневающихся

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначили на 22 апреля. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок Михаил Шмаков объявил, что этот день станет официальным оплачиваемым выходным.

Идею провести голосование 22 апреля предложил сенатор, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в основной закон Андрей Клишас. В этот день коммунисты отпразднуют 150-летие вождя революции и главного архитектора светского государства СССР Владимира Ленина, однако сенатор логику выбора объяснил чувствами российских верующих.

19 апреля заканчивается православный пост и отмечается Пасха, а 24 апреля мусульмане отмечают начало священного месяца Рамадан. Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением, это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Оплачиваемый выходной

Михаил Шмаков объяснил, что люди, работающие официально по трудовой книжке, не потеряют в зарплате из-за внепланового выходного. Однако те, кто трудится на условиях сдельной оплаты, не получат компенсации за выходной 22 апреля.

«Это просто дополнительный выходной день. Если взять стандартный месяц, то там восемь выходных дней и человек за месяц получает жалование, которое определено в его трудовом договоре. А сейчас будет девять выходных дней и от этого жалование не изменится. Работник в зарплате не потеряет», — сказал член рабочей группы.

Депутаты готовятся, избиратели осведомлены

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что почти 80 процентов россиян поддерживают поправки в основной закон, особенно те, которые касаются социальных гарантий.

Директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований, политолог Александр Пожалов призвал не спешить с выводами, так как убежден, что уровень информированности граждан о грядущих изменениях основного закона страны будет расти.

«Важную роль здесь играют регулярные встречи президента с членами рабочей группы. Для информационного поля складывается однозначная картина, что эти поправки имеют большое значение для президента, они инициированы им. Это, конечно, будет привлекать все больше внимания с каждым днем», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Ко второму чтению, которое запланировано на 10 марта, члены рабочей группы и депутаты Госдумы предложили целый ряд дополнительных социальных поправок, которые касаются поддержки семей с детьми, а также доступности и качества медицины.

«Изменения в политической системе меньше интересуют общество, а эти вопросы всегда будут актуальны для России. Они соответствуют рейтингу проблем, которые волнуют людей. То, что они появятся в итоговом тексте Конституции, должно повысить интерес со стороны россиян», — заключил Пожалов.

Шанс для партий

Если Кремль затеет крупномасштабную информационную кампанию для поддержки общенародного голосования, этим могут воспользоваться некоторые политические партии. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков.

«С большой долей вероятности партии получат льготные условия для выхода к СМИ. Они смогут проводить агитацию в поддержку общероссийского голосования под своим партийным брендом, тем самым занимаясь косвенной политической пропагандой», — заявил политолог.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минфин сообщили, что на проведение общероссийского голосования по конституционным поправкам из российского бюджета планируют выделить 14,8 миллиарда рублей. По аналогии с выборами президента голосование пройдет без интернет-участков, но к его организации будут привлечены сайт госуслуг и МФЦ.

Владимир Путин в конце января внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию РФ. Нижняя палата поддержала инициативу российского лидера, для проработки вопросов была создана рабочая группа.

К изменениям в социальной сфере относятся положения об обязательной индексации пенсий и введение нормы о минимальном размере оплаты труда, который должен быть приравнен к прожиточному минимуму.