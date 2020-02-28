Политтехнолог Толмачев: тройка Прилепин, Охлобыстин, Бузова выстрелит на выборах в Госдуму

Политтехнолог Сергей Толмачев, имеющий опыт проведения более 150 избирательных кампаний в различных странах, объяснил, почему в России появляется все больше новых партий, кто может занять место Медведева на руководящем посту в «Единой России», а также как так вышло, что представители шоу-бизнеса строят карьеру во власти.

— Как вы относитесь к новым партиям, которые появились сейчас?

— Я хорошо отношусь, потому что любая политическая конкуренция — это здорово. Это оживляет. И для избирателей [это хорошо], поскольку у них есть возможность выбирать. Тем более сейчас у избирателей очень большой запрос на новые лица. Но запрос есть, а голосуют все-равно за основной пул из четырех парламентских партий. Но тем не менее, я считаю, что эти проекты должны быть, потому что это подстегнет парламентские партии, чтобы те работали лучше. Ориентировались на современное состояние общества.

— Политолог Евгений Минченко говорил, что вместо Прилепина мог быть Охлобыстин — и это было бы лучше. А в рейтинге доверия вообще еще выше стоит Ольга Бузова. Рекомендовали бы вы им тоже создать партию?

— Конечно! Если у них есть какие-то политические амбиции, политические тенденции… Мы же сейчас видим, что многие об этом задумались: выборы в Госдуму не за горами. И запрос на обновление, запрос на новое, но при этом, какие-то известные популярные лица остаются. Поэтому многие деятели журналистики, шоу-бизнеса приходят [в политику] — например, Шнуров, — тоже мне кажется интересный эксперимент. Бузова, мне кажется, тоже могла бы войти в какую-то партию. Охлобыстин, насколько я понимаю, состоит в партии Захара Прилепина. Может, они «тройку» создадут: Прилепин, Охлобыстин и еще кто-то.

— Минченко имел в виду, что народ скорее пошел бы за Охлобыстиным как за лидером, чем за Прилепиным.

— На самом деле в недалеком прошлом было модным позиционировать «тройки». Думаю, «тройка»: Прилепин, Охлобыстин, Бузова — имеет большие перспективы. К примеру. Или Прилепин, Охлобыстин, Шнуров… но, к сожалению, Шнурова уже забрал к себе Титов. Первый подсуетился. Понятно, что Шнуров — личность популярная. Современный поэт, который осмысливает современную действительность.

Но я считаю, что для Шнурова — это не правильный выбор, потому что «Партия роста» слишком «приличная» для него. Это не такой экспериментальный, «шутовской» проект. Сейчас востребован архетип «Джокер»: вроде шутит, а вроде говорит всю правду. Жириновский уже все-таки приближается к пенсионному возрасту. Ему уже трудно в этом амплуа выступать.

— Бывший член ЛДПР и депутат Госдумы Роман Худяков основал партию «Достойная жизнь». Слышали об этом?

— Еще нет. Но сейчас эта тенденция будет [продолжаться]. Партий сейчас может быть основано, сколько угодно. Во-первых, они должны успеть поучаствовать в выборах в Госдуму, а для этого партии должны соответствовать определенным квалификационным требованиям. За год, как минимум, должны быть зарегистрированы. Выборы в Госдуму могут быть пораньше, — ходят слухи. Поэтому многие могут не успеть. Но все на самом деле покажут уже выборы: какой проект окажется востребованным покажет голосование.

Есть разные слухи: выборы в Госдуму запланированы на сентябрь 2021 года, однако есть варианты переноса на весну. Есть слухи о переносе на 2020 год. Хотя для того, чтобы все эти новые проекты раскрутились и выстрелили нужно для них время, конечно.

— Если на чистоту, то это все-таки спойлерские партии?

Возьмем партию «Единство», которая стала в последствии основой для создания партии «Единая Россия». Изначально он воспринимался как спойлерский проект для партии «Отечество». Сегодня мы можем воспринимать это как спойлерские проекты, однако все покажет будущее. Но может быть такое, что проект задуман как спойлерский, но потом «выстрелить».

— Вы упомянули историю «Единой России», а реально слияние этой партии с ОНФ?

Сценарий такой реален. Это в принципе возможно, но это ничего не даст. Тот образ, который сейчас есть у «Единой России» — партия власти, а ОНФ — это некоторая общественная структура, на которую власть определяется. Я не вижу здесь добавки для «Единой России».

Для ОНФ, как возможность кадрового лифта для тех людей, которые в ОНФ входят, а в партию нет и не хотят входить — это вариант. Возможность больше проходить по одномандатным округам. То есть если пропорция будет сохранена: 50 на 50 депутатов, то понятно, что избираться многим представителям ОНФ будет проще, чем многим представителям «Единой России».

— Кто может место Медведева занять? Если он уйдет из «Единой России»?

Здесь я бы не стал гадать: может уйдет, может не уйдет… Есть масса людей в партии. А могут еще кого-то «прикомандировать» из тех, кто сейчас беспартийный. У меня нет прогнозов. Я понимаю там еще чтобы получить какой-то электоральный результат. Усталость от Медведева накопилась… С другой стороны, Медведев больше не премьер-министр. Теперь за все плюсы и минусы в экономике уже не он отвечает. И в этом смысле он может остаться.

Но может и уйти. Это зависит от его личной траектории. Как он видит свое будущее.

— Найдется ли место либеральным силам в новом парламенте?

Вся проблема всех либеральных сил в России, которые существуют с 91-го года — в том, что они не могут договориться между собой и не могут выстроить диалог ни с обществом, ни с властью. Тот электорат, на который они сейчас опираются — либо сильно маргинализирован и находится в районе 1%. Либо наоборот.

Единственный успешный электоральный проект — «Союз правых сил». Больше либералам никогда не удавалось пройти 5% барьер в том числе и из-за неправильного позиционирования. Оголтелое прозападничество сейчас обществом не востребовано. Как и критика без предложений. Все зависит от либералов.