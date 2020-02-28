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15:58   28 Февраля 2020
Россия

Навальный получил миллион за заказное расследование о Мишустине

Навальный получил миллион за заказное расследование о Мишустине

Блогер Алексей Навальный получил перевод на сумму больше миллиона на свой биткоин-кошелек. Журналисты выяснили, что перевод на его счет поступил накануне выпуска очередного расследования ФБК. Об этом пишут «Народные новости».

Речь идет о видеорасследовании о семье премьер-министра России Михаила Мишустина. Транши поступили на счет блогера 25 февраля и были выведены практически сразу. Следовательно, можно полагать, что перевод стал оплатой за заказное расследование против российского премьера.

Эксперты утверждают, что Навальный выступает в роли «медиакиллера», выпуская расследования на заказ в интересах политиков и бизнесменов. Об этом в своей книги пишет политолог Алексей Мухин.

Стоит отметить, что январское видео основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» о Мишустине также сопровождалось рядом крупных траншей. В период с 30 января по 5 февраля на биткоин-конешелек Навального сделали 13 переводов на общую сумму 1,33 миллиона рублей. По версии СМИ, транши сознательно «разбили» на несколько частей, чтобы не привлекать внимание.

Таким образом, за серию расследований о Мишустине Навальный уже получил свыше двух миллионов рублей. Вероятно, гонорар выплачен не полностью, и суммы продолжат поступать на счета ФБК.

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Автор: Анна Калинина
#россия #политика #навальный #общество #фбк

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