Мечты Эрдогана об Османской империи вгоняют Турцию в глубокую яму

Председатель президиума «Офицеров России» и генерал-майор Сергей Липовой уверен, что Турция рискует исчезнуть с политической карты мира. Это связано с обострением сирийского конфликта.

«Своей политикой Эрдоган копает яму сам себе, в результате чего Турция просто развалится. И главным катализатором ее развала станут курды, к которым присоединятся другие меньшинства, в том числе грузины, азербайджанцы, арабы. А это почти весь восток Турции, которому не нравится политика Эрдогана и его мечты об Османской империи», — поделился Липовой с корреспондентом «Политики Сегодня».

Как итог, по мнению Липового, Турцию ждет судьба Украины. Конфликт, начавшийся на востоке страны почти шесть назад, до сих пор не разрешен.

Сегодня ночью турецкие военные попали под огонь войск САР под Идлибом. Примечательно, что силы Анкары находились среди наступавших боевиков «Хайят Тахрир ан-Шам» (запрещена в РФ) и не раскрывали своего местоположения Центру примирения враждующих сторон (ЦПВС). Об этом рассказали в Минобороны РФ. При этом в ведомстве отметили, что Россия к нанесению удара не причастна.

Удар по турецким войскам и помощь России сирийской армии стали очередными поводами для критики в адрес РФ. Не сдержался и советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки. В эфире телеканала A Haber, который принадлежит турецкому главе, господин Хакки заявил, что Россия «будет расчленена изнутри» и «месть Турции будет ужасной». Его слова на трансляции привел турецкий журналист-эмигрант Абдуллах Бозкурт, опубликовав пост в Twitter.

Как признается в блоге на Patreon сам Бозкурт, он считает правительство Эрдогана бандитским. Турецкие власти закрыли его информационное агентство «Мухабир» в Анкаре и изъяли все активы из-за чего журналисту пришлось эмигрировать в Швецию.

#Russia will be dismembered from within, there are 25 million Muslims in Russia, we fought Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible, says a regular commentator of A-Haber News network that is owned by #Erdogan's family in #Turkey. pic.twitter.com/RrdGtHnFaq — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 27, 2020

«В том, что в Сирии погибли турецкие военные виноваты турецкие власти, которые вместо того, чтобы придерживаться Сочинского меморандума, продолжают поддерживать террористов. Эрдоган никак не может расстаться с мечтой об отторжении севера Сирии с Идлибом и Алеппо – как главной целью», — говорит Липовой.

Жесткий ответ Минобороны вогнал турецких официальных лиц в истерику, подчеркнул генерал.

«В бессильной злобе они шлют проклятия в адрес Асада и России, понимая, что ничего больше сделать не могут. Сирийскую армию не оставит без поддержки Россия и Иран – а против такой силы у Турции шансов нет», — говорит Липовой.

После обстрела в сирийской провинции Идлиб по меньшей мере погибли 33 солдата ВС Турции. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска.