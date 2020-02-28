Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его сторонники используют марш памяти Бориса Немцова для призыва россиян к оправданию деятельности террористов и экстремистов.

В новом выпуске стрима «Навальный LIVE» было уделено внимание запланированному на 29 февраля маршу Немцова, который по версии следствия был убит в Москве пять лет назад. Алексей Навальный призвал людей не просто собраться для почтения памяти погибшего политика, а выступить в защиту осужденных фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

«За себя и за Сашку»

Навальный начал свой выпуск со слов о якобы безнаказанности реальных организаторов и заказчиков убийства Немцова. По его словам, они «не привлечены к суду, не наказаны, вообще абсолютно вольготно себя чувствуют и прекрасно разглагольствуют, и являются важными политическими деятелями». Не постеснялся блогер прямо обвинить высшее руководство страны в организации защиты «людей, которые убили и заказали убийство Немцова». Стоит отметить, что в словах Навального прослеживаются признаки административного правонарушения по статье 20.1 КОАП РФ (Мелкое хулиганство). Не исключено, что подобная «вольность» может повлечь за собой очередное судебное разбирательство в отношении главы ФБК.

При этом Навальный не упустил возможность связать марш памяти с резонансным делом группировки «Сеть» (признана террористической, запрещена в РФ). В своем эфире блогер открыто призывает российских граждан встать на защиту террористов, которые были признаны виновными в подготовке вооруженного государственного переворота в России. В его позиции и публичных заявлениях могут содержаться признаки, образующие состав преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

«Приходить нужно обязательно. И за Немцова, и за фигурантов дела «Сети», и за себя самих, за все. Нужно приходить. Это сейчас фактически единственное мероприятие в году, которое власти не рискуют запретить в Москве», — заявил Навальный, после чего продемонстрировал «отличное видео с приглашением», которое опубликовал ранее председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин.

«Все смешалось — кони, люди»

В своем обращении мундеп четко обозначил планы представителей оппозиции на предстоящее мероприятие, призывая общественность открыто выступить в защиту террористов «Сети» и обвиняемых в экстремизме участников «Нового величия» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ).

«Мы выдвинем политические требования власти. Мы потребуем разблокировать расследование убийства Бориса Немцова и привлечь к ответственности как организаторов, так и заказчиков этого преступления. Мы потребуем прекратить уголовные дела в отношении критиков власти. Громко и четко скажем свое слово в защиту антифашистов, арестованных по делу «Сети», активистов, арестованных по делу «Нового величия», ребят, осужденных по «московскому делу», — озвучил Яшин.

Становится очевидно, что сторонники либеральной оппозиции пытаются придать мероприятию, посвященному памяти Бориса Немцова, ярко выраженный протестный окрас.

Приготовьтесь, будет громко

Именно для распространения негативного фона в обществе Навальным и его «коллегами по цеху» делаются максимально громкие и провокационные заявления, искусственно включаемые в повестку резонансные уголовные дела. И не важно, что по факту они призывают граждан вставать на защиту преступников — террористов и экстремистов. Главной целью оппозиционеров являются манипуляция общественным сознанием и раскачивание политической ситуации в стране.

К этой масштабной антигосударственной работе подключаются лояльные «борцам с режимом» средства массовой информации и правозащитники, пытаясь безосновательно обвинить представителей власти в бесчинствах и пытках, хотя никаких доказательств и подтверждений этому нет.

Но Навальному и другим политическим активистам не обязательно опираться на факты, ведь любой вымышленный ими инфоповод нужно просто растиражировать в кратчайшие сроки, и сделать это необходимо как можно громче, чтобы поднять в обществе новую волну возмущения. Они готовы критиковать и довольно в жесткой форме реагировать даже на публикации своих единомышленников в медийном пространстве, если их мнение вдруг выбивается из общей канвы.

Так случилось, например, с материалом латвийского издания «Медуза», допустившего в своем расследовании причастность фигурантов дела «Сети» к убийству и торговле наркотиками. Представители либеральной среды обрушились на редакцию медиа ресурса с критикой и подвергли издание травле. И такое поведение российских оппозиционеров не вызывает особого удивления, ведь им не нужно пытаться установить истину тех или иных событий. Гораздо важнее — настроить общественность против власти через инструмент манипуляции информацией, выдавая истории о «репрессиях» и «полицейском государстве».