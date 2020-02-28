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Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

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14:55   28 Февраля 2020
Россия

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный и его сторонники используют марш памяти Бориса Немцова для призыва россиян к оправданию деятельности террористов и экстремистов.

В новом выпуске стрима «Навальный LIVE» было уделено внимание запланированному на 29 февраля маршу Немцова, который по версии следствия был убит в Москве пять лет назад. Алексей Навальный призвал людей не просто собраться для почтения памяти погибшего политика, а выступить в защиту осужденных фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

«За себя и за Сашку»

Навальный начал свой выпуск со слов о якобы безнаказанности реальных организаторов и заказчиков убийства Немцова. По его словам, они «не привлечены к суду, не наказаны, вообще абсолютно вольготно себя чувствуют и прекрасно разглагольствуют, и являются важными политическими деятелями». Не постеснялся блогер прямо обвинить высшее руководство страны в организации защиты «людей, которые убили и заказали убийство Немцова». Стоит отметить, что в словах Навального прослеживаются признаки административного правонарушения по статье 20.1 КОАП РФ (Мелкое хулиганство). Не исключено, что подобная «вольность» может повлечь за собой очередное судебное разбирательство в отношении главы ФБК.

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

При этом Навальный не упустил возможность связать марш памяти с резонансным делом группировки «Сеть» (признана террористической, запрещена в РФ). В своем эфире блогер открыто призывает российских граждан встать на защиту террористов, которые были признаны виновными в подготовке вооруженного государственного переворота в России. В его позиции и публичных заявлениях могут содержаться признаки, образующие состав преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

«Приходить нужно обязательно. И за Немцова, и за фигурантов дела «Сети», и за себя самих, за все. Нужно приходить. Это сейчас фактически единственное мероприятие в году, которое власти не рискуют запретить в Москве», — заявил Навальный, после чего продемонстрировал «отличное видео с приглашением», которое опубликовал ранее председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин.

«Все смешалось — кони, люди»

В своем обращении мундеп четко обозначил планы представителей оппозиции на предстоящее мероприятие, призывая общественность открыто выступить в защиту террористов «Сети» и обвиняемых в экстремизме участников «Нового величия» (организация признана экстремистской, запрещена в РФ).

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

«Мы выдвинем политические требования власти. Мы потребуем разблокировать расследование убийства Бориса Немцова и привлечь к ответственности как организаторов, так и заказчиков этого преступления. Мы потребуем прекратить уголовные дела в отношении критиков власти. Громко и четко скажем свое слово в защиту антифашистов, арестованных по делу «Сети», активистов, арестованных по делу «Нового величия», ребят, осужденных по «московскому делу», — озвучил Яшин.

Марш Немцова становится инструментом оправдания терроризма

Становится очевидно, что сторонники либеральной оппозиции пытаются придать мероприятию, посвященному памяти Бориса Немцова, ярко выраженный протестный окрас.

Приготовьтесь, будет громко

Именно для распространения негативного фона в обществе Навальным и его «коллегами по цеху» делаются максимально громкие и провокационные заявления, искусственно включаемые в повестку резонансные уголовные дела. И не важно, что по факту они призывают граждан вставать на защиту преступников — террористов и экстремистов. Главной целью оппозиционеров являются манипуляция общественным сознанием и раскачивание политической ситуации в стране.

К этой масштабной антигосударственной работе подключаются лояльные «борцам с режимом» средства массовой информации и правозащитники, пытаясь безосновательно обвинить представителей власти в бесчинствах и пытках, хотя никаких доказательств и подтверждений этому нет.

Но Навальному и другим политическим активистам не обязательно опираться на факты, ведь любой вымышленный ими инфоповод нужно просто растиражировать в кратчайшие сроки, и сделать это необходимо как можно громче, чтобы поднять в обществе новую волну возмущения. Они готовы критиковать и довольно в жесткой форме реагировать даже на публикации своих единомышленников в медийном пространстве, если их мнение вдруг выбивается из общей канвы.

Так случилось, например, с материалом латвийского издания «Медуза», допустившего в своем расследовании причастность фигурантов дела «Сети» к убийству и торговле наркотиками. Представители либеральной среды обрушились на редакцию медиа ресурса с критикой и подвергли издание травле. И такое поведение российских оппозиционеров не вызывает особого удивления, ведь им не нужно пытаться установить истину тех или иных событий. Гораздо важнее — настроить общественность против власти через инструмент манипуляции информацией, выдавая истории о «репрессиях» и «полицейском государстве».

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Автор: Петр Александров
#немцов #навальный #сеть #яшин #новое величие #марш немцова

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