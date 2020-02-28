Лавров призвал Анкару соблюдать договоренности по Идлибу

Турция должна выполнять принятые договоренности по Идлибу и не разжигать конфликт в Сирии, считает глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российского МИД заверил, что Москва готова координировать ситуацию и принимать меры по деэскалации конфликта. Лавров отметил, если бы все договоренности выполнялись в полной мере, то таких трагедий, как гибель 33 турецких военных, не было бы.

Ранее Лавров заявил, что Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.