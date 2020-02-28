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13:39   28 Февраля 2020
Россия

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе

Во время телефонного разговора лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что президенты провели телефонную беседу утром 28 февраля. В ходе разговора Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — отметил Лавров.

По словам главы ведомства, президенты обсудили возможность провести встречу по Идлибу в ближайшее время.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #эрдоган #лавров #политика #общество #идлибская зона деэскалации

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