Рейдерам не удалось прибрать к рукам липецкий завод «Свободный сокол»

Руководство трубного завода ЛТК «Свободный сокол», производящего трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, сумело одержать победу над рейдерами, которые пытались прибрать производство к рукам

Злоумышленники, действуя от лица липецкого прокурора Константина Кожевникова и хозяина Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина, пытались вымогать у руководства «Свободного сокола» сотни миллионов рублей, а получив отказ, «оборотни в погонах» возбудили против директоров предприятия уголовные дела.

Однако руководство «Свободного сокола» смогло добиться справедливости. Об этом в пятницу пишет Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что региональные элиты порой продолжают жить и действовать так, как будто на дворе не 2020 год, а все еще «лихие 90-е». Положив глаз на понравившийся им актив, они предлагают его руководству откупиться, а затем используют свои коррупционные связи, чтобы разорить предприятие и отобрать его за бесценок.

О том, как добропорядочному собственнику защитить себя и свое предприятие, как противостоять «оборотням в погонах», даже если они действуют по указке богатейшего человека страны, в беседе с ФАН рассказал адвокат Дмитрий Григориади, представляющий интересы ЛТК «Свободный сокол».

По словам юриста, руководству липецкого трубного завода удалось сохранить производство, все 1500 рабочих мест и личную свободу, благодаря двум факторам. Во-первых, они отстаивали свои законные права на всех уровнях – как в области классической юриспруденции, так и сотрудничая с правоохранительными органами, которые ведут борьбу против вымогателей и коррупционеров, при этом они активно взаимодействовали со СМИ и общественными организациями. Во-вторых, к победе привела личная стойкость и принципиальная позиция директоров завода, а также профессионализм команды, которая помогала на протяжении всего этого времени поддерживать жизнеспособность предприятия в экстремальных условиях и бороться с правовым беспределом.

«Правильно выстроенная стратегия, стойкость директоров и напористость — вот секрет победы «Свободного сокола» над вымогателями. Это хороший, показательный пример. Бороться с вымогателями и рейдерами, которые пытаются захватывать бизнес огульными методами, нужно профессионализмом, принципиальностью и оглаской. Закон всегда защитит тех, кто будет неотступно следовать ему до конца», — подчеркнул адвокат.

Также Дмитрий Григориади дал совет всем, кто может оказаться в подобной ситуации – не поддаваться панике, не опускать руки и не отчаиваться.

Президент России неоднократно на всех уровнях обращался к руководству следственных и надзирающих органов с призывом с особым вниманием следить за тем, как органы дознания и предварительного следствия соблюдают законность.