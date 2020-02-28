Шнуров смутил Совет при думском комитете по культуре неприличным анекдотом

Член «Партии Роста» и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал неприличный анекдот на заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Об этом передает корреспондент «Политики Сегодня» 28 февраля из Дома Союзов.

Как ранее рассказала в социальных сетях глава комитета Елена Ямпольская, главной темой заседания стал вопрос, как вернуть уважение и доверие к культурным деятелям. Собравшиеся обсудили тенденцию, когда плохие новости читаются больше, чем позитивные. В этот момент Шнуров решил рассказать «советский анекдот»:

«Выбирают председателя колхоза: — Кто за Василий Ивановича? Все поднимают руку. — А кто против? Поднимает руку один. — Ты почему против? — У него дочь ***** (проститутка). — Но у меня сын! — Ну я не знаю, я свое мнение выразил».

Общественный совет смутился столь нестандартным шуткам, а дрессировщик Эдгард Запашный продолжил прерванную речь.